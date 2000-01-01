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18/3 АНАПА
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
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Квартиры
комфорт-класса
в Анапе от застройщика

ЖК 18/3 АНАПА

Анапа
ул. Анапское шоссе 18
Ввод в эксплуатацию
I квартал 2024 г.
  • Дом в центральный части города
  • Льготная ипотека от 8 200 ₽ / мес.
  • Работаем по ФЗ-214 «Договор долевого участия»
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18/3 АНАПА
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
✆ 8 (800) 301-20-63
Архитектура
Фасад из трех типов кирпича для создания уникального образа. Панорамное остекление конструкциями из алюминиевого профиля. Дизайнерские входные группы.
ЖК 18/3 Анапа
Инфраструктура
В пешей доступности магазины с большим ассортиментом продуктов, фермерский рынок от производителей, развлекательные центры, школы и детские сады.
Жилого комплекса
3
Корпуса
16
Этажей
B+
Класс энерго-эффективности
11
Квартир на этаже
Собственная территория с ограниченным движением автомобилей. Детские и спортивные площадки. Удобный выезд в любую часть черноморского побережья: песочные пляжи , каменистые пляжи, галечные пляжи, равнины и горы.
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Комплектация квартир
  • СТЯЖКА ПОЛА
  • ШТУКАТУРКА СТЕН
  • ПРИБОРЫ УЧЕТА
  • РАЗВОДКА ЭЛЕКТРИКИ
  • ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
  • ИНТЕРНЕТ/ТВ
  • ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ
  • РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
Типовой план 1 этаж
Типовой план 2-3 этаж
Планировки и цены
Планировки и цены
Планировки квартир
Типовой план 4-15 этаж
Типовой план 4-15 этаж
Планировки и цены
Планировки и цены

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Охрана территории
Двор со спортивными площадками и закрытой парковкой. Строительство ведется по 214-ФЗ
с применением эскроу-счетов.
Безопасность

Застройщик

Группа компаний «ГАММА» основана в 2013 г. в Анапе. К основным конкурентным преимуществам ГК «ГАММА» относятся положительная репутация, высокое качество и скорость выполняемых работ.
СК «ГАММА»
ФЗ-214
ЖК 18-3 АНАПА
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Получите презентацию комплекса в 1 клик
  • План территории комплекса
  • Подробное описание инфраструктуры
  • Детальные планировки квартир
✆ 8 (800) 301-20-63
Или позвоните нам
Подробнее о проекте
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Подробнее о комплексе вы можете узнать у наших менеджеров, позвоните нам или оставьте заявку на сайте
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Разрешение на строительство
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ГАММА
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Выписка из ЕГРН
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ГАММА
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Проектная декларация
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ГАММА
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Проектная декларация
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Наши контакты
г. Анапа, ул. Анапское шоссе, 18
ЖК 18/3 Анапа
✆ 8 (800) 301-20-63
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Телефон 
8 (800) 301-20-63
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«Центральный»
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