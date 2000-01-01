Фасад из трех типов кирпича для создания уникального образа. Панорамное остекление конструкциями из алюминиевого профиля. Дизайнерские входные группы.
ЖК 18/3 Анапа
Инфраструктура
В пешей доступности магазины с большим ассортиментом продуктов, фермерский рынок от производителей, развлекательные центры, школы и детские сады.
Жилого комплекса
3
Корпуса
16
Этажей
B+
Класс энерго-эффективности
11
Квартир на этаже
Собственная территория с ограниченным движением автомобилей. Детские и спортивные площадки. Удобный выезд в любую часть черноморского побережья: песочные пляжи , каменистые пляжи, галечные пляжи, равнины и горы.